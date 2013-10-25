Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН

Германия не поддерживает инициативу лидера киевского режима Владимира Зеленского о лишении российской стороны права вето в Совете Безопасности при Всемирной организации. Соответствующее заявление в эфире немецкой медиагруппы ARD сделала министр по иностранным делам ФРГ Анналена Бербок. Она выступила за защиту Устава ООН и призвала к альтернативным путям модернизации и реформирования международной структуры.
Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами.
Анналена Бербок, глава МИД ФРГ
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании СБ ООН заявил, что Всемирная организация остается в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. По мнению иностранного политика, Москва якобы незаконно занимает место через манипуляции после распада СССР.
Бербок: "евротройка" открыта для дипломатического решения по иранской ядерной программе.
Фото и видео: YouTube / tagesschau
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все