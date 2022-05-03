Бербок: "евротройка" открыта для дипломатического решения по иранской ядерной программе

Глава МИД ФРГ рассказала о санкционном давлении в отношении Тегерана.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что "евротройка" открыта для поиска дипломатического решения по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления перед журналистами на совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Она пояснила, что цель состоит в том, чтобы мир предотвратил передачу ядерного оружия или средств его производства. В ФРГ отметили, что в обществе действуют прямые последствия серьезных и продолжающихся нарушений со стороны Тегерана Совместного всеобъемлющего плана действий с 2019 года.

Франция, Великобритания и Федеративная Республика Германия - вчера ясно дали понять, что мы будем сохранять ядерные санкции в связи с прогрессивной иранской ядерной программой. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Напомним, что 14 сентября четверг Великобритания, Франция и ФРГ в совместном заявлении отметили прессе, что включат рестрикции против Ирана, введенные в рамках Всемирной организации, в собственные национальные санкционные режимы.

Бербок: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State