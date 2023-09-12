Бербок: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году

Глава МИД Германии оценила поддержку для ВСУ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Соответствующей информацией немецкая чиновница поделилась в ходе выступления на совместной пресс-конференции с коллегой из киевского режима Дмитрием Кулебой в Киеве. Эксперт пояснила, что на текущий момент ФРГ остается вторым поставщиком вооружений для ВСУ после США. Причем Берлин, по ее словам, оказывает местным властям не только военную, но также экономическую и гуманитарную помощь.

Чтобы из разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев.

Фото и видео: YouTube / phoenix