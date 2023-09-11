Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев

О ее визите в столицу Украины не сообщалось по соображениям безопасности.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Бербок прибыла в столицу Украины утром 11 сентября. В газете отметили, что о ее визите не сообщалось по соображениям безопасности. Это четверый визит главы МИД Германии в Киев с начала спецоперации. По прибытии она заявила, что Германия поддержит Украину на пути к членству в Евросоюзе.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Лачинский коридор "должен быть свободен для гуманитарной помощи".

Видео: YouTube / WELT