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Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев

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О ее визите в столицу Украины не сообщалось по соображениям безопасности.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Бербок прибыла в столицу Украины утром 11 сентября. В газете отметили, что о ее визите не сообщалось по соображениям безопасности. Это четверый визит главы МИД Германии в Киев с начала спецоперации. По прибытии она заявила, что Германия поддержит Украину на пути к членству в Евросоюзе.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Лачинский коридор "должен быть свободен для гуманитарной помощи".

Видео: YouTube / WELT

Теги: анналена бербок, визит, киев, мид германии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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