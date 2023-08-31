В МИД ФРГ заявили, что Лачинский коридор "должен быть свободен для гуманитарной помощи"

Анналена Бербок рассказала о ситуации в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила европейским журналистам о том, что ситуация в Нагорном Карабахе включена в повестку дня встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, которая проводится в испанском городе Толедо. Иностранка пояснила, что Лачинский коридор требуется освободить для продвижения транспортных средств с гуманитарной помощью. Она заметила, что при этом доступ к электричеству в регионе есть только в малых количествах.

Мы с французской коллегой также включили в повестку дня ситуацию в Нагорном Карабахе. Положение людей там катастрофическое... Обращаемся к Азербайджану и России с настоятельным призывом: народ Нагорного Карабаха должен, наконец, получить то, что ему нужно для жизни. Анналена Бербок, глаава МИД ФРГ

Анналена Бербок также указала прессе, что уже на протяжении нескольких дней проводится обмен мнениями с американскими партнерами для того, чтобы гарантировать, что народ Нагорного Карабаха наконец-то получит гуманитарную помощь.

В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина.

Фото и видео: European Commission