В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ответила местным журналистам на вопрос о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. В рамках пресс-конференции с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым немецкая чиновница пояснила, что пока что в Берлине не знают, что точно произошло, так как официальной российской информации власти европейской страны не верят. Дипломат полагает, что не стоит спекулировать данными о возможных сценариях развития ситуации вокруг "Группы Вагнера".
Пока еще неясно, что именно произошло...
Анналена Бербок, глава МИД ФРГ
Бербок заявила о потребности Украины в средствах для преодоления минных полей.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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