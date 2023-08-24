В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина

Анналена Бербок рассказала о том, что не знает, подробностей трагедии, в которой мог погибнуть Евгений Пригожин.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ответила местным журналистам на вопрос о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. В рамках пресс-конференции с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым немецкая чиновница пояснила, что пока что в Берлине не знают, что точно произошло, так как официальной российской информации власти европейской страны не верят. Дипломат полагает, что не стоит спекулировать данными о возможных сценариях развития ситуации вокруг "Группы Вагнера".

Пока еще неясно, что именно произошло... Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Бербок заявила о потребности Украины в средствах для преодоления минных полей.

Фото и видео: YouTube / phoenix