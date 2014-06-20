Бербок заявила о потребности Украины в средствах для преодоления минных полей

Анналена Бербок рассказала о новом запросе со стороны ВСУ.

Киевский режим обозначил перед Западом свою потребность в средствах для преодоления минных полей, поэтому международные союзники уже обсуждают такую помощь Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в рамках совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахном перед журналистами Берлине. Дипломат уточнила, что в текущей ситуации солдаты находятся под постоянным обстрелом и не могут обезвреживать мины в таком количестве, в котором они остаются на территории.

Вопрос в том, как преодолеть эту заминированную территорию... Мы сейчас ведем дискуссии о том, как можем выполнить такое желание [Киева], - не только в Германии, но и вместе с другими партнерами. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Напомним, что 20 июля британская газета Financial Times писала в материале о том, что минные заграждения, установленные российскими войсками, стали самым сложным препятствием на пути ВСУ после начала украинского контрнаступления.

Главы МИД ФРГ и Эстонии выступили в защиту атак украинских дронов на Россию.

Фото и видео: YouTube / phoenix