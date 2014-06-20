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Главы МИД ФРГ и Эстонии выступили в защиту атак украинских дронов на Россию

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Анналена Бербок призвала поддержать ВСУ, сославшись на Устав ООН.

 Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок и ее эстонский коллега Маргус Цахна 22 августа публично выступили на совместной пресс-конференции с журналистами в защиту осуществляемых Вооруженными силами Украины атак беспилотников на Россию, включая Москву. Пресса хотела узнать у иностранных чиновников об их отношении к тому, что киевский режим усиливает активность в области применения дронов. В СМИ задали вопрос о том, не беспокоятся ли в Европе, что это приведет к дальнейшей эскалации регионального конфликта. В МИД ФРГ заметили, что намерены оказывать военную поддержку ВСУ и дальше.

У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей.

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Бербок не считает, что G20 будет слабее на фоне желающих присоединиться к БРИКС.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: анналена бербок, беспилотники, встав оон, всу, германия, мид, оон, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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