Анналена Бербок призвала поддержать ВСУ, сославшись на Устав ООН.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок и ее эстонский коллега Маргус Цахна 22 августа публично выступили на совместной пресс-конференции с журналистами в защиту осуществляемых Вооруженными силами Украины атак беспилотников на Россию, включая Москву. Пресса хотела узнать у иностранных чиновников об их отношении к тому, что киевский режим усиливает активность в области применения дронов. В СМИ задали вопрос о том, не беспокоятся ли в Европе, что это приведет к дальнейшей эскалации регионального конфликта. В МИД ФРГ заметили, что намерены оказывать военную поддержку ВСУ и дальше.

У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Бербок не считает, что G20 будет слабее на фоне желающих присоединиться к БРИКС.

Фото и видео: YouTube / phoenix