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Бербок не считает, что G20 будет слабее на фоне желающих присоединиться к БРИКС

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В МИД Германии прокомментировали расширение БРИКС.

 Главанемецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок не считает, что желание некоторых стран присоединиться к БРИКС свидетельствует о каком бы то ни было ослаблении "Большой двадцатки" (G20). Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в рамках  совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахном перед журналистами Берлине. Пресса хотела узнать у спикеров о том, разочарованы ли они тем, что ряд государств стремятся стать частью БРИКС.

Короткий ответ - нет. Я не испытываю разочарования [в этой связи], не вижу какого-либо раскола в рядах "двадцатки" или ослабления.

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Глава МИД Германии подчеркнула, что в текущей обстановке все страны мира понимают, как важны кооперация и партнерство, свобода выбора по тому, с кем они хотят сотруднчать.  Анналена Бербок добавила, что с интересом ждет итогов саммита БРИКС и итогового заявления от ее участников.

Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: анналена бербок, брикс, германия, саммит g20
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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