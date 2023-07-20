Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна

В МИД Германии оценили выход России из зерновой сделки.

На Украине на текущий момент заблокировано 32 миллиона тонн зерновой продукции. Соответствующими статистическими данными с журналистами в Брюсселе во время своего прибытия на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза поделилась глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок. Иностранка прокомментировала прессе выход Москвы из черноморской инициативы.

32 миллиона тонн зерна, которые были так важны для всего мира в последние месяцы, сейчас застряли на Украине. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении работы по зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех морских портов, включая Одессу.

Речь главы МИД ФРГ Бербок на немецком телеканале была прервана выступлением Путина.

Фото и видео: European Commission