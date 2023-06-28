Речь главы МИД ФРГ Бербок на немецком телеканале была прервана выступлением Путина

После этого инцидента трансляция телеканала не возобновилась.

Пресс-конференцию главы немецкого министерства по иностранным делам Анналены Бербок, транслируемую на местном телеканале Phoenix, прервало выступление российского президента Владимира Путина. Запись мероприятия пользователи опубликовали в социальных сетях. Известно, что СМИ неожиданно прекратило трансляцию глав МИД ФРГ и ЮАР, заменив это событие на выступление главы РФ на Соборной площади Кремля перед военными и силовыми структурами. Видео велось без закадрового перевода на немецкий язык. Через некоторое время трансляция прервалась и больше не возобновилась.

Известно, что до переключения на кадры с Владимиром Путиным два дипломата обсуждали ситуацию в России. В частности, Пандор отметила Бербок, что отношения Претории и Москвы не пострадали из-за попытки вооруженного мятежа частной военной компании "Вагнер". Иностранка добавила, что в Претории выступает за скорейшее завершение украинского конфликта на Украине путем переговоров между Москвой и Киевом. В свою очередь Анналена Бербок назвала мятеж внутренним делом России. Однако чиновница считает, что можно будет фиксировать "разрушительные последствия" для системы российской власти и пробоины в системе государственной пропаганды.

МИД ФРГ: НАТО не может обсуждать прием новых членов в альянс во время конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix