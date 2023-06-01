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МИД ФРГ: НАТО не может обсуждать прием новых членов в альянс во время конфликта на Украине

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Анналена Бербок рассказала о политике открытых дверей.

Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своего состава за счет киевского режима в момент украинского кризиса. Соответствующее заявление перед журналистами в Осло сделала немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок. Иностранная чиновница выступила перед началом неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО. Она пояснила, что блок дал недвусмысленный ответ на политику открытых дверей для желающих государств, приняв в свои  ряды Финляндию и, в ближайшем будущем, возможно, Швецию.

Каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть.  Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов.

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Медведев усомнился в суверенитете ФРГ, где принимают решения после консультаций с США.

Фото и  видео: YouTube / NATO News

Теги: анналена бербок, всу, германия, мид, нато, политика открытых дверей
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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