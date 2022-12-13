Медведев усомнился в суверенитете ФРГ, где принимают решения после консультаций с США

Зампред СБ РФ усомнился в самостоятельности Берлина в принятии внешнеполитических решений.

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев рассказал о том, что в личных разговорах политики из Германии говорили ему, что не могут принимать решения по многим политическим вопросам без консультаций с Вашингтоном. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Эксперт добавил, что независимость государств можно разделить на такие категории как "истинную" и "мнимую". В качестве примера спикер привел ФРГ, так как многие немцы полагают, что после завершения Второй мировой войны правительство не справляется с принятием большинства решений во внешнеполитической сфере, несмотря на экономическую мощь страны.

Ряд государств весьма крупных имеют все признаки государства: живет много людей, территория большая, колоссальная экономика. А суверенитета нет... Правительство ФРГ не может принять решения по большинству существенных вопросов, во всяком случае, без консультации с США. И в личных разговорах они мне прямо об этом говорили Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: ПМЮФ