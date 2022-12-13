Зампред СБ РФ иронично вспомнил о словах немецкого министра по иностранной политике.

Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости выстраивания многополярной системы мира, при которой не будет смысла вести дело со странами, которые готовы кардинально менять свою позицию "по окрику". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. В Москве полагают, что важно создавать такую систему, в которой независимость государств имеет ключевое значение и особую ценность, а страны не спешат после "окрика хозяев" развернуться на 180 градусов.

Подчеркиваю, на 180, не надо путать с разворотом на 360 градусов, следуя известной доктрине министра иностранных дел Анналены Бербок, мы-то знаем, сколько составляет окружность... Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт указал участникам мероприятия на то, что отношения России с дружественными странами основываются на взаимном доверии, балансе национальных интересов всех участников соглашений, идентичности государств и поддержке друг друга, нахождении взаимовыгодных компромиссов.

Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании.

Фото и видео: ПМЮФ