Посольство РФ требует от США предоставить сведения о россиянине Васильеве

Дмитрий Васильев проходит по тому же уголовному делу, что и ранее Александр Винник.

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту с требованием предоставить сведения о выданном Польшей гражданине РФ Дмитрии Васильеве. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства ТАСС сделали сотрудники пресс-службы российского дипломатического представительства. Эксперты заметили, что после получения подтвержденной информации о Васильеве наши дипломаты свяжутся с соотечественником и окажут ему консульско-правовое содействие.

В этой связи передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева, а также обеспечить к нему допуск российских консульских сотрудников в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией 1964 года. пресс-служба посольства РФ в США

Напомним, что 28 июня адвокат россиянина в Европейском суде по правам человека Александр Суржин уведомил СМИ о том, что Варшава экстрадировала бывшего руководителя крупной российской криптобиржи Wex Васильева. Мужчина задержан в польской столице в 2024 году по запросу США. Минюст США ведет в отношении подозреваемого уголовное дело о мошенничестве и отмывании денежных средств. Как пояснил юрист, Дмитрий Васильев был выдан американским властям в рамках расследования, фигурантом которого был Александр Винник. Теперь в США ему грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым составам.

Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника.

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