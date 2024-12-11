Кэролайн Ливитт указала на обмен заключенными между США и Россией.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе подтвердила информацию о том, что власти США освободят российского гражданина Александра Винника. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница напомнила СМИ о том, что в обмен на этого человека удалось вернуть домой Марка Фогела.

Как вы знаете, мы подтвердили, что россиянин, который скоро вернется на родину, Александр Винник. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что ранее на территории Белоруссии были освобождены трое человек, в том числе один гражданин США. Однако из соображений конфиденциальности власти в США не предоставят каких-либо дополнительных сведений об их личностях. Сейчас все освобожденные лица направляются домой по своим странам.

В США заявили, что БПЛА над Нью-Джерси не применялись противниками страны.

Фото и видео: Белый дом