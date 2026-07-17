Белый дом уволил оператора телесуфлера, делавшего ставки на содержание речей Трампа

Кэролайн Ливитт сообщила о неприятном инциденте со ставками одного из работников.

Белый дом сообщил об увольнении оператора телесуфлера, уличенного ранее в ставках на содержание выступлений американского президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 16 июля сделала официальный представитель вашингтонской администрации Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница заметила, что политический деятель был серьезно обеспокоен сообщениями СМИ о том, что один из сотрудников, обеспечивающих работу телесуфлера, заработал свыше ста тысяч долларов на том, что он делал ставки на выступление президента. Таким образом Белый дом уведомил онлайн-платформу Kalshi о "подозрительной активности".

Они провели проверку, установили личность этого человека, и он больше не работает в Белом доме. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница из США подчеркнула, что соответствующее решение принял лично Дональд Трамп. Во время обращения к согражданам американский лидер снова воспользовался телесуфлером, но управлял им уже другой сотрудник.

Белый дом не будет запрашивать разрешение Конгресса на продолжение операции в Иране.

Фото и видео: Белый дом