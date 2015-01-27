Белый дом не будет запрашивать разрешение Конгресса на продолжение операции в Иране

Кэролан Ливитт рассказала о том, что законодатели были уведомлены о начале военных действий в рамках уважительного отношения администрации к политическому сообществу.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе в настоящее время не считает нужным запрашивать разрешение Конгресса США на дальнейшее проведение военной операции в отношении иранского руководства. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 25 марта сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница из Вашингтона уточнила, что полномочия объявлять войну есть только у законодателей. Она объяснила, что против Исламской Республики проводятся масштабные военные действия, но речь не идет о войне.

В этом официальном разрешении Конгресса нет необходимости....Сейчас в этом нет необходимости. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, под ракетные удары попали крупнейшие города, в том числе столица Тегеран. В США обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от ближневосточного государства. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооруженных сил) объявили о проведении о масштабной ответной операции, атаковав территорию еврейской страны. Ударам также подверглись военные объекты США, размещенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

