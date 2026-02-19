Кэролайн Ливитт заметила, что Украина должна завершить конфликт, в котором гибнут люди.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в ответ на критику в свой адрес со стороны коллеги Владимира Зеленского мог бы заметить украинскому политику о том, что несправедливым является не требование к киевскому режиму пойти на территориальные уступки, а решение чиновников с Банковой улицы продолжать боевые действия. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 18 февраля сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница из вашингтонской администрации ответила на вопрос местных корреспондентов, которые попросили прокомментировать претензии со стороны Киева. В Белом доме уточнили, что команда Дональда Трампа потратила большое количество сил, энергии и времени для того, чтобы положить конец кризису, зафиксированному так далеко от США.

Но я думаю, что президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам, которые потеряли свои жизни, но и по отношению к американскому народу и американским налогоплательщикам, которые оплачивали этот конфликт, пока президент Трамп не положил этому конец. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В настоящее время власти из США по-прежнему продолжают продавать союзникам по НАТО свои вооружения, которое те потом направляют Вооруженным силам Украины.

США анонсировали новый раунд переговоров по Украине.

Фото и видео: Белый дом