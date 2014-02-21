  1. Главная
Сегодня, 10:56
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине

Кэролайн Ливитт не стала раскрывать конкретные даты по продолжению диалога между РФ и Украиной.

В Вашингтоне подтвердили информацию о том, что после прошедших на территории швейцарского города Женева мирных переговоров  между российской и украинской делегациями по урегулированию регионального кризиса последуют новые рабочие контакты. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 18 февраля сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница из американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе  не стала говорить о том, когда именно следует ждать таких мероприятий.

В будущем состоится еще один раунд переговоров... Был значимый прогресс <...>. Обе стороны условились проинформировать своих лидеров и продолжать сообща работать ради мирной сделки.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Фото и видео: Белый дом

