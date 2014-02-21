Вашингтону грозит катастрофа из-за разлива канализации в Потомак

Кэролайн Ливитт призвала власти штатов обратиться с запросом к федеральному правительству.

Выброс канализационных вод в реку Потомак, протекающую через Вашингтон, грозит городу экологической катастрофой. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 18 февраля сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница из американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе оценила оперативную ситуацию. Она выразила надежду на то, что местные власти из штатов Мэриленд и Вирджиния, столичного округа Колумбия решат обратиться за помощью к федеральному правительству. Это даст чиновникам возможность направить в пострадавшие места собственные силы, которые возьмут под контроль "давно заброшенную инфраструктуру".

Будем надеяться на то, что губернатор примет правильное решение и попросит президента вмешаться, потому что ситуация, если федеральное правительство не примет мер, грозит экологической катастрофой. Но нам нужно, чтобы власти штата и местные власти сделали официальный запрос. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что руководитель Агентства по охране окружающей среды США Ли Зелдин объявил общественности о том, что коммунальные и экологические службы занимаются устранением крупного загрязнения в акватории реки Потомак. Лидер Белого дома отметил, что в штате Мэриленд в настоящее время разворачивается масштабная экологическая катастрофа из-за прорыва канализационных труб.

