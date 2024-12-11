Кэролайн Ливитт огласила письмо, направленное Дональдом Трампом.

Беспилотные летательные аппараты , которые были замечены ранее американскими жителями в воздушном пространстве над штатом Нью-Джерси, не применялись противниками США. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница зачитала объявление от лидера страны. В тексте уточнялось, что Федеральное авиационное управление разрешило полеты этих дронов в исследовательских и прочих целях. По словам пресс-секретаря администрации, многие из БПЛА принадлежали частным лицам и любителям. В том числе запуски совершались в рекреационных целях.

Это не был противник. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в конце 2024 года в воздушном пространстве ряда американских штатов были замечены неопознанные БПЛА. Предыдущая администрация во главе с президентом от Демократической партии Джо Байденом неоднократно заверяла общественность в том, что аппараты, вероятнее всего, не представляют угрозы для национальной безопасности. Дональд Трамп выражал сомнения в этом. Политик утверждал, что администрация Байдена пытается преуменьшить проблему.

Байден выделял 50 млн долларов в год на презервативы для жителей Газы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now