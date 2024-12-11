Байден выделял 50 млн долларов в год на презервативы для жителей Газы

Кэролайн Ливитт рассказала о работе, которую проделывает DOGE.

Американска администрация при лидере Джо Байдене выделяла 50 миллионов долларов ежегодно для закупки презерватива местному населению из сектора Газы. При этом жители палестинского анклава использовали такую гуманитарную помощь для изготовления воздушных шаров с зажигательной смесью. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница на первом для себя мероприятии отметила, что отдел эффективности федерального правительства (DOGE), возглавляемый в настоящее время предпринимателем Илоном Маском, а также сотрудники из бюджетного управления обнаружили, что их предшественники у власти обязалась выделить значительные денежные суммы на разные программы. Сейчас эффективность таких расходов обсуждается экспертами. В социальных сетях миллиардер Илон Маск дополнил слова Ливитт, указав, что презервативы для сектора Газа - это только вершина айсберга.

Это нелепая трата денег налогоплательщиков. Именно поэтому мы приостанавливаем помощь, чтобы лучше распоряжаться государственными средствами. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В частности, DOGE и бюджетное управление выявили, что 37 миллионов долларов должны были быть отправлены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до того, как президент Дональд Трамп прекратил связи с ней.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now