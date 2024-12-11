Каролин Левитт прокомментировала дефицит продуктов питания в США.

В американской администрации прокомментировалм дефицит продуктов питания в США. В списке ключевых вопросов новый пресс-секретарь назвала нелегальную миграцию, судьбы тех граждан, которые проживают на территории США без официального разрешения, ликвидацию последствий лесных пожаров, а также стоимость куриных яиц. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница добавила, что сейчас важным моментом будет то, как оперативно Сенат утвердит всех кандидатов на должности в федеральном правительстве, включая и министра по сельскому хозяйству Брук Роллинз. Уже сейчас та ведет дискуссии с Кевином Хассетом, который возглавляет экономическую команду Трампа.

Я хотела бы указать каждому из вас, что в 2024 году, когда Джо Байден был в Овальном кабинете или наверху в резиденции и спал, цены на яйца в нашей стране выросли на 65%. Мы также видели рост стоимость всего, не только яиц. Бекон, продукты, бензин выросли из-за инфляционной политики прошлой администрации. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме команду Байдена назвали "пьяными матросами" по теме расходов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now