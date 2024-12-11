Кэролайн Ливитт объяснила причину приостановки финансирования госпрограмм в США.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила финансирование некоторых федеральных программ из-за больших расходов на подобные проекты со стороны команды при администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома пр президенте-республиканце Дональде Трампе Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница полагает, что государственные программы требуют пересмотра на предмет их эффективности.

За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Известно, что в настоящее время анализ расходов проводит управление административно-бюджетной политики Белого дома. Пауза в финансировании существующих программ США позволит экспертам убедиться в том, что все расходование денежных средств оправданно и отвечает национальным интересам американского народа.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now