Кэролайн Ливитт прокомментировала публикацию британского телеканала Sky News о доказательствах причастности США к трагедии.

На американской территории продолжается расследование обстоятельств удара по школе в Минабе в начале войны с Ираном. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 16 июля сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница из вашингтонской администрации уточнила, что глава страны продолжает заявлять о непричастности ВС США к трагедии на Ближнем Востоке. При этом в СМИ распространяются свидетельства и результаты разбирательств от других государств.

И расследование продолжается. Я бы переадресовала вас с дальнейшими вопросами к Военному министерству США. У президента такой настрой, поскольку он знает, что наши вооруженные силы всегда действуют добросовестно и совершенно никогда не наносят удары по мирным гражданам или детям, в отличие от другой стороны конфликта.... Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 28 февраля 2026 года иранские власти заявили о нанесении израильскими и американскими военнослужащими удара по начальной школе для девочек в Минабе. Жертвой трагедии стали 175 человек, включая 168 учениц. Еще 95 человек получили ранения. Президент-республиканец Дональд Трамп обвинил в атаке Вооруженные силы Ирана. Однако лидер Белого дома не привел никаких доказательств своим словам. Впоследствии выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку американского боеприпаса. Как передала ранее местная телекомпания CNN, в Пентагоне одобрили нанесение ударов в феврале текущего года по ряду целей в Иране, включая школу для девочек в городе Минаб. Авторы публикации уточнили, что военное руководство страны проигнорировало предупреждение о том, что разведывательные данные сильно устарели.

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Фото и видео: Белый дом