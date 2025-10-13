"Она в восторге": девочка с маской Бэтмена впервые увидела лицо после операции

Луна Феннер сняла бинты и разглядывает себя в зеркале без остановки.

Семилетняя американка Луна Феннер, известная как "девочка с маской Бэтмена" из-за врождённого родимого пятна, впервые увидела своё лицо без бинтов после финальной операции в Петербурге. Мама девочки опубликовала видео, где малышка с улыбкой рассматривает себя в зеркале и трогает каждую клеточку кожи. На данный момент на лице Луны остались только пластыри, фиксирующие шрамы, но их скоро снимут.

Мама девочки рассказала, что Луна не может перестать разглядывать себя в зеркале, её радость заразительна. Через 2–3 года потребуются корректирующие процедуры, но сейчас девочка получила гладкую кожу, о которой мечтала. Лечащий врач Ольга Филиппова пообещала помочь с бровями, а семья будет ухаживать за шрамами, чтобы они стали менее заметными.

Ранее Луну лечили краснодарские хирурги, но после их работы остались серьёзные шрамы. Петербургские врачи применили уникальную методику с экспандерами — шариками, вводимыми под кожу для растяжения и замещения повреждённых участков чистой кожей. Никто в мире не брался за такие сложные операции. За несколько визитов в Петербург Луна выучила русские слова и полюбила православные храмы. Через неделю семья и врачи проведут итоговую пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

Фото: личная страница мамы Луны Феннер в соцсетях