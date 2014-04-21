В Госдепе заявили, что США следят за созданием "Северного потока - 2"

Нед Прайс объяснил, что Вашингтон озабочен энергетической безопасностью Европы.

В Госдепартаменте США заявили, что следят за созданием "Северного потока - 2". Об этом на ежедневном брифинге журналистам заявил руководитель пресс-службы Нед Прайс. Он подчеркнул, что новая администрация Вашингтона активно интересуется реализацией проекта российского газопровода. По данным чиновника, введение односторонних санкций является лишь одним из инструментов в арсенале Вашингтона.

Мы продолжаем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода. И если такая деятельность имеет место, мы примем решение о том, применимы или нет санкции Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Эксперт напомнил, что США планируют тесно сотрудничать с партнерами и союзниками из Европы в вопросе обеспечения и укрепления энергетической безопасности региона. Вашингтон будет предпринимать меры предосторожности на тот случай, если Россия решится на "хищническое поведение", о котором сейчас предупреждают США.

В Госдепе заявили, что не оставят без внимания ситуацию с правами человека в России.