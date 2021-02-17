Экстремальную посадку "самого сложного" самолета ВВС США показали на видео

The Drive прокомментировал полет и приземление U-2.

Экстремальную посадку "самого сложного" самолета-разведчика ВВС США показали на видео. На ролик обратило внимание издание The Drive. Ранее пост с кадрами выложил в Instagram-аккаунте бывший летчик-инструктор Росс Франкемон.

Журналисты уточнили, что в видео представлен борт U-2. Он считается одним из самых сложных для управления в мире. Особенно трудно пилотам сажать самолет. К летчикам, которые должны контролировать данное воздушное судно, предъявляются высокие требования по физической и психологической форме.

Напомним, что Уилл Ропер, который в январе текущего года занимал пост помощника министра ВВС США по вопросу закупок говорил, что в мире начинается эпоха алгоритмической войны. Эксперт уточнил, что американцы на U-2 будут использовать систему искусственного интеллекта, которая изначально создавалась для игры в шахматы.

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Видео: Instagram / extremeross