The Drive оценил противокорабельные возможности России в акватории региона.

В США назвали угрозу от России в Черном море. Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. По мнению авторов статьи, Военно-морские силы Вашингтона уделяют внимание способности Москвы в кратчайшие сроки превратить практически всю акваторию региона в зону поражения. Это может произойти за счет использования военными РФ противокорабельных ракет.

Американцы отследили реакцию России на заход в Черное море двух эсминцев "Портер" и "Дональд Кук" типа Arleigh Burke Военно-морских сил США. Журналисты подчеркнули, что угроза со стороны иностранцев зафиксирована не только от боевых кораблей и самолетов с противокорабельными ракетами, а также за счет береговых ракетных комплексов, в частности, "Бала".

The Drive уверены, что в акватории Черного моря российские военные сосредоточили одну из крупнейших концентраций противокорабельных ракетных возможностей в мире".

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