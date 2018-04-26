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Армия США получила революционную беспилотную наземную систему
Сегодня, 12:17
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d_s_sarkisov

Армия США получила революционную беспилотную наземную систему

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Ее основной задачей является разведка.

Армия США получила прототипы новых беспилотных наземных систем. Об этом сообщает издание The Drive.

По информации источника, речь идет о боевых машинах семейства наземных беспилотников Robotic Combat Vehicle (RCV). Над ними трудилась компания Pratt Miller совместно с ведущим подрядчиком из Великобритании QinetiQ.

Машина массой около 7 тонн работает на гибридном двигателе. Он обеспечивает экономию топлива и малошумной, а также развивает скорость до 30 миль в час. RCV оснащена управлzемым боевым модулем M153 Common Remotely Operated Weapon Station I. Ее основной задачей является разведка.

Ранее стало известно. что армия США уничтожила "российский" "Куб" с третьей попытки.

Фото: Pixabay.com

Теги: армия сша, беспилотная наземная система
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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