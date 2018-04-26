Армия США получила революционную беспилотную наземную систему

Ее основной задачей является разведка.

Армия США получила прототипы новых беспилотных наземных систем. Об этом сообщает издание The Drive.

По информации источника, речь идет о боевых машинах семейства наземных беспилотников Robotic Combat Vehicle (RCV). Над ними трудилась компания Pratt Miller совместно с ведущим подрядчиком из Великобритании QinetiQ.

Машина массой около 7 тонн работает на гибридном двигателе. Он обеспечивает экономию топлива и малошумной, а также развивает скорость до 30 миль в час. RCV оснащена управлzемым боевым модулем M153 Common Remotely Operated Weapon Station I. Ее основной задачей является разведка.

Ранее стало известно. что армия США уничтожила "российский" "Куб" с третьей попытки.

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