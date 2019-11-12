Блинкен рассказал о выборе США между выводом войск из Афганистана и вводом новых сил

Он предсказал исход событий во втором случае.

США оказались перед выбором между выводом войск из Афганистана и вводом новых сил. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, во втором случае, который подразумевает ввод новых сил, американские военные могли остаться в Афганистане "на неопределенный срок, неся потери". В лучшем случае они могли бы "восстановить тупиковое положение", которое сохранялось ранее.

Ранее США договорились о расширении военного присутствия в Австралии.

Видео: YouTube / U.S. Department of State