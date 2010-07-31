Financial Times рассказал об опасениях в Европе после требований к Пентагону от министра по обороне ФРГ.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус вызвал недовольство у членов Североатлантического военного альянса попытками надавить на шефа Пентагона Пита Хегсета. Соответствующая публикация появилась в иностранном издании Financial Times. В материале авторы статьи указали, что действие чиновника из германии вызвало недовольство в некоторых столицах стран-участниц блока, поскольку они опасаются, что после такого выпада американская администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе действительно начнет выводить свои вооруженные силы с территории европейского континента.

По словам трех знакомых с обсуждениями источников, Писториус надавил на своего коллегу Хегсета, чтобы он предоставил "дорожную карту" вывода американских войск из Европы. публикация Financial Times

В марте текущего года бывший командующий американской армией в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод американских солдат из региона вопросом времени. По его сведениям, военное ведомство из Вашингтона сейчас финансирует сто тысяч военнослужащих в Старом Свете в рамках регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для киевского режима.

Писториус выступил с радикальным призывом по России.

Фото: YouTube / BR24