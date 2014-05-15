Борис Писториус объяснил причины расширения состава Вооруженных сил в Германии.

Североатлантическому военному альянсу следует объявить Россию самой опасной угрозой для блока. Соответствующее заявление сделал немецкий министр по обороне Борис Писториус, отвечая на вопросы западных журналистов перед рабочей встречей глав профильных ведомств НАТО. Слова европейского эксперта приводят авторы The Reuters. Представитель ФРГ уточнил, что Берлину дополнительно потребуется около 50-60 тысяч собственных военнослужащих для того, чтобы удовлетворять новым целям НАТО.

НАТО должна четко заявить в декларации саммита, что Россия является самой большой угрозой. Борис Писториус, и.о. главы Минобороны ФРГ

На прошлой неделе Борис Писториус указал прессе, что первое дальнобойное оружие, произведенное на украинской территории при при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение армии киевского режима в ближайшие несколько недель. Москва за последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных государственных границ РФ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

Писториус пообещал Киеву новую военную помощь.

Фото: YouTube / phoenix