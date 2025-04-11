В Германии рассказали о долгосрочных планах страны по поддержке ВСУ.

Исполняющий обязанности министра обороны германии Борис Писториус пообещал киевскому режиму в ближайшие годы новую военную помощь, в том числе еще системы для противовоздушной обороны IRIS-T, а также более 1,1 тысячи радиолокационных систем наземного наблюдения. Соответствующее заявление европейский чиновник из Берлина сделал по прибытии в штаб-квартиру НАТО, где сегодня состоится заседание контактной группы "Рамштайн" по поставкам оружия на Украину. Впервые данное мероприятие проводится под председательством Великобритании и ФРГ.

Это часть средне- и долгосрочного планирования. Борис Писториус, и.о. главы Минобороны ФРГ

В 2025 году Берлин передаст Киеву еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и сотню радаров. Дополнительно пакет помощи будет включать в себя 15 танков Leopard 1A5, 300 разведывательных беспилотных летательных аппаратов, 25 боевых машин пехоты Marder немецкого производства, 14 артиллерийских орудий, около 100 тысячи боевых снарядов.

Министр обороны ФРГ назвал итоги выборов катастрофическими.

Фото и видео: YouTube / WELT