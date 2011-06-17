Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими

Борис Писториус призвал демократов Германии сплотиться.

Министр обороны ФРГ и член Социал-демократической партии Германии Борис Писториус назвал предварительные результаты парламентских выборов для своей политической партии "катастрофическими". Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал в эфире местного телеканала ARD. Он также поздравил а Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с победой на выборах и добавил, что демократам в стране сейчас важно сплотиться.

Это разгромный, катастрофический результат. Я рассматриваю свою роль как человека, который находится в руководстве партии, если речь зайдет о том, чтобы начать переговоры о формировании коалиции с Фридрихом Мерцем. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Согласно информации от exit poll при исследовательском институте Forschungsgruppe Wahlen Социал-демократическая партия Германии занимает в голосовании лишь третье место с 16,3 процентами избирателей. Лидирует по итогам проведенных выборов блок ХДС/ХСС с 28,4 процентами. Второе место в в бундестаг занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1 процентами.

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Фото и видео: YouTube / phoenix