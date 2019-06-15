В ФРГ заявили о возможной диверсии при разрыве кабеля с Финляндией

Борис Писториус прокомментировал ситуацию с кабелем C-Lion1.

Борис Писториус заявил, что повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну акватории Балтийского моря, по всей видимости, могло произойти в результате диверсии. Соответствующее заявление перед местными журналистами в Брюсселе сделал глава немецкого военного министерства. Таким образом он отреагировал на вопрос СМИ, заданный перед началом профильного заседания министров по обороне. Спикер константировал, что в Берлине все еще не знают, кто осуществил преступление. Однако, власти ФРГ полагают, что речь ведется о гибридной акции.

Очень ясный сигнал о том, что там что-то происходит. Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что иностранное издание Ilta-Sanomat сообщило читателям о том, что кабель C-Lion1 оборван. Трубопровод пролегает вдоль "Северного потока". В понедельник, 18 ноября, пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia проинформировала о неисправности C-Lion1. Длина указанного кабеля составляет 1 173 километра. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году и проходит между Хельсинки и немецким городом Ростоком.

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Фото и видео: European Commission