Борис Писториус считает, что средства ПВО для ВСУ должны поставить другие страны Запада.

Германия в настоящее время не обладает возможностями для предоставления Вооруженным силам Украины дополнительных систем противовоздушной системы Patriot американского производства. Соответствующее заявление журналистам сделал немецкий министр по обороне Борис Писториус, выступая по прибытии на встречу глав военных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе. Иностранец заметил, что такие комплексы ПВо армии киевского режима должны теперь предоставить другие международные союзники, а не Берлин.

Мы уже предоставили три системы. Это означает четверть наших возможностей. Поэтому у нас нет возможности предоставить еще больше, чем эти три системы. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Писториус дерзко высказался о России в Одессе.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ