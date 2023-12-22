Немецкий министр по обороне Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов оружием, переданным Германией Вооруженным силам Украины, по территории России. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местного телеканала ZDF. Известно, что такой информацией иностранец поделился со СМИ во время брифинга, организованного в Одессе.
Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо.
Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ
В последнее время западные политические элиты чаще призывают разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории. В частности, такую позицию поддержал французский президент Эммануэль Макрон. А датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен публично заявил, о том что власти из Копенгагена разрешат Киеву использовать для этой цели собственные истребители F-16 американского производства.
Глава Минобороны ФРГ назвал ситуацию для ВС Украины серьезной, но не драматичной.
Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten
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