Борис Писториус заметил, что Западу не стоит выдавать свои планы Москве.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов оружием, переданным Германией Вооруженным силам Украины, по территории России. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местного телеканала ZDF. Известно, что такой информацией иностранец поделился со СМИ во время брифинга, организованного в Одессе.

Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

В последнее время западные политические элиты чаще призывают разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории. В частности, такую позицию поддержал французский президент Эммануэль Макрон. А датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен публично заявил, о том что власти из Копенгагена разрешат Киеву использовать для этой цели собственные истребители F-16 американского производства.

Глава Минобороны ФРГ назвал ситуацию для ВС Украины серьезной, но не драматичной.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten