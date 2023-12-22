Глава Минобороны ФРГ назвал ситуацию для ВС Украины серьезной, но не драматичной

Борис Писториус призвал Запад не останавливаться в поддержке ВСУ.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины как серьезное, однако не драматичное. Соответствующее заявление европейский чиновние сделал в ходе ответа на вопросы журналистов во время своего рабочего визита в Литву. Трансляцию выступления политика из Германии вел телеканал Phoenix. Высокопоставленный гость подчеркнул, что для международных партнеров киевского режима требуется сделать все необходимое для того, чтобы ситуация для ВСУ не стала критической.

Ситуация серьезная, но не драматичная. Во всяком случае, это оценка всех, с кем я говорю. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Ранее официальный представитель американского оборонного министерства Патрик Райдер говорил о том, что Пентагон считает, что российские силы добиваются успехов на харьковском направлении.

Писториус раскрыл детали утечки разговора офицеров про Крымский мост.

Фото и видео: YouTube / phoenix