В ФРГ раскрыли подробности перехвата разговора об атаке на Крымский мост.

Немецкие офицеры использовали онлайн-версию платформы Webex, соответствующую уровню безопасности обсуждаемых сведений. Соответствующее заявление министр по обороне Германии Борис Писториус сделал перед европейскими журналистами, комментируя перехват российскими силами разговора офицеров ФРГ о планах атаки на Крымский мост. Предположительно, этот перехват был осуществлен в Сингапуре. В настоящее время в отношении военнослужащих, принимавших участие в беседе, Берлин запустил дисциплинарную проверку. Чиновник отметил, что внутренние каналы связи Бундесвера при перехвате разговора офицеров не были скомпрометированы.

Министр обороны ФРГ сделал заявление о грядущей войне с Россией.

Фото и видео: YouTube / DER SPIEGEL