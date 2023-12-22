Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией

Берлин должен осознать опасность военного конфликта с российской стороной, поэтому Германии необходимо активно вооружаться. Соответствующее заявление сделал немецкий министр по обороне Борис Писториус в эфире местного телеканала ZDF. Иностранный чиновник заметил, что власти ФРг не могут не считаться с такой возможность. В частности, с этой целью на территории Прибалтики должна размещаться бригада Германии, которая к 2027 году станет "полностью боеспособна".
Нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо.
Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ
Министр заметил, что военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, за которой страна сможет подготовить свои силы в Прибалтийском регионе. Борис Писториус уточнил, что для достижение достаточного уровня вооружения уйдет около трех или пяти лет.
Эксперт рассказал, чем для Германии обернется волна протестов.
Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten
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