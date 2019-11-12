США договорились о расширении военного присутствия в Австралии

Обе страны создадут инфраструктуру для поддержки расширенной деятельности в военной сфере.

Соединенные Штаты договорились о расширении военного присутствия в Австралии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Вашингтоне. Его слова приводит "РИА Новости".

Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии. Ллойд Остин, глава Пентагона

Он также отметил, что обе страны создадут инфраструктуру для поддержки расширенной деятельности в военной сфере. Развитие данной инфраструктуры коснется и военно-морских сил.

Ранее Трамп предрек США конец через три года.

Видео: YouTube / U.S. Department of State