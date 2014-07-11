Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России

Секретарь Совбеза РФ выступил на встрече коллег по ШОС в Москве.

Приостановка Москвой запрета на деятельность движения "Талибан", которая считается террористической и экстремистской организацией в России, способствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, выступая на неформальной встрече секретарей Советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, занимающихся вопросами по безопасности

Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом. Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС в Афганистане. Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ

Напомним, что 17 апреля 2025 года Верховный суд России принял решение о приостановке запрета деятельности движения "Талибан", включенного в список террористических организаций.

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет.

Фото: Минобороны России