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Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России
Сегодня, 9:40
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Шойгу прокомментировал остановку запрета деятельности "Талибана" в России

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Секретарь Совбеза РФ выступил на встрече коллег по ШОС в Москве.

Приостановка Москвой запрета на деятельность движения "Талибан", которая считается террористической и экстремистской организацией в России, способствует развитию партнерства Москвы с Кабулом в интересах российского и афганского народов. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, выступая на неформальной встрече секретарей Советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, занимающихся вопросами по безопасности

Полагаем, что такой шаг откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом. Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС в Афганистане.

Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ

Напомним, что 17 апреля 2025 года Верховный суд России принял решение о приостановке запрета деятельности движения "Талибан", включенного в список террористических организаций. 

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет.

Фото: Минобороны России

Теги: афганистан, сергей шойгу, талибы, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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