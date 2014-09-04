Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Информацию подтвердили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совбеза РФ генералом армии Сергеем Шойгу продлили на пять лет. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

Нынешний контракт продлили до 2030 года. Информацию подтвердили в пресс-службе аппарата Совбеза. Отметим, что с 12 мая 2024 года Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза указом президента РФ Владимира Путина. Он курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России.

Ранее мы сообщали, что Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии.

Фото: scrf.gov.ru