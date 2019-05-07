Глава Минобороны прибыл в Дагестан в рамках рабочей поездки.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии. Об этом сообщили в военном ведомства.

Белоусов прибыл в Дагестан в рамках рабочей поездки. В ходе совещания глава Минобороны заслушал доклады главнокомандующего ВМФ РФ Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии. Ему также доложили об обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта.

Ранее Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии России с Западом.

Фото: Минобороны России