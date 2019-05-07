Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии. Об этом сообщили в военном ведомства.
Белоусов прибыл в Дагестан в рамках рабочей поездки. В ходе совещания глава Минобороны заслушал доклады главнокомандующего ВМФ РФ Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии. Ему также доложили об обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта.
Ранее Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии России с Западом.
Фото: Минобороны России
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