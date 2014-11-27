Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии России с Западом

Судьба страны зависит от защитников.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что для страны наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Об этом он сообщил на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда".

Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, подчеркнул Белоусов. По его словам, от действий каждого человека, каждого солдата и офицера зависит судьба страны.

Министр обороны выразил уверенность в своих защитниках и в их готовности решать самые сложные задачи.

Ранее Piter.TV сообщал, что требования к возвращающимся в Россию иностранным компаниям изменятся.

Фото: ТАСС / Вадим Савицкий