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Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии России с Западом
Сегодня, 15:57
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Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии России с Западом

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Судьба страны зависит от защитников.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что для страны наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Об этом он сообщил на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда".

Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, подчеркнул Белоусов. По его словам, от действий каждого человека, каждого солдата и офицера зависит судьба страны.

Министр обороны выразил уверенность в своих защитниках и в их готовности решать самые сложные задачи.

Ранее Piter.TV сообщал, что требования к возвращающимся в Россию иностранным компаниям изменятся.

Фото: ТАСС / Вадим Савицкий

Теги: белоусов, запад
Категории: Лента новостей, Новости России,

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