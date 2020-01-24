Требования к возвращающимся в Россию иностранным компаниям изменятся

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что требования к иностранным компаниям, планирующим вернуться на российский рынок, будут существенно отличаться от прежних, с акцентом на локализацию и инвестиции в российскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.
"Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования к иностранным компаниям по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем другими"
Максим Решетников
Он отметил, что российский бизнес активно инвестировал в замещение ниш, освободившихся после ухода иностранных компаний, и важно обеспечить окупаемость этих вложений. При этом Решетников подчеркнул важность сохранения разнообразия на рынке, конкуренции и сдерживания цен, отметив, что российский рынок остаётся открытым. Решения о возвращении иностранных компаний будут приниматься индивидуально, с учётом баланса этих факторов.
Министр также напомнил, что в ответ на санкции Россия последовательно повышает открытость экономики и улучшает деловой климат, проводя реформы и расширяя механизмы поддержки бизнеса.
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