В ГД предлагают ограничить комиссию маркетплейсов для товаров из РФ

Михаил Делягин направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову.

Заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин из партии "Справедливая Россия" просит ограничить до 15 процентов размер комиссии российских маркетплейсов для произведенных на территории нашей страны товаров. Соответствующее обращение депутат из нижней палаты парламента направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Текст документа распространен по СМИ пресс-службой политика. Законодатель предложил федеральному правительству обязать маркетплейсы указывать страны производства в карточках товаров, а также установить четкие алгоритмы по выдаче клиентам заказов. Речь идет о защите прав потребителей и отсутствии дискриминации отечественных товаров.

Прошу вас рассмотреть целесообразность дополнительных мер поддержки отечественных производителей и продавцов товаров широкого потребления, включая ограничение комиссии маркетплейсов до 15% для товаров, произведенных в России. Михаил Делягин, депутат ГД РФ

По мнению российского политика, такие меры обеспечат поддержку отечественной продукции на внутреннем рынке, а также станут драйвером развития промышленности и стимулом для реализации государственных программ по импортозамещению зарубежных аналогов.

Онлайн-сервисам с 1 марта запретят навязывать подписки.

Фото: Piter.tv