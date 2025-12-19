Онлайн-сервисам с 1 марта запретят навязывать подписки

Эксперты рассказали о случаях, когда цифровые сервисы не смогут списать деньги у пользователя.

С 1 марта 2026 года в России онайн-сервисы не смогут списывать денежные средства с банковской карты клиента. Соответствующими данными поделились журналисты издания "РБК. Инвестиции" со ссылкой на текст федерального закона под номером 376-ФЗ. Документ подписан от 15 октября 2025 года. Генеральный директор юридической фирмы "Афонин, Божор и партнеры" Михаил Божор уточнил, что под действие закона подпадают такие ресурсы, которые периодически списывают деньги с карт, выпущенных отечественными банками. Речь идет о любых интернет-сервисах, предлагающих цифровые подписки. По словам вице-президента ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецова, под эту категорию попадают стриминговые платформы, онлайн-кинтеатры и музыкальные ресурсы (Netflix, Spotify, Яндекс.Плюс, IVI, Apple Music и прочее), облачные хранилища данных, игровые сайты (Google Play Pass, Apple Arcade, включая премиум-функции и внутриигровые подписки), образовательные курсы, маркетплейсы и прочие мобильные приложения с регулярной оплатой от пользователя и возможностью автоподписки, клубами лояльности.

Важно уточнить, что новый закон не затрагивает платформы, которые предлагают клиентам ежемесячное получение товаров доступ к программному обеспечению. В этом случае речь ведется о продаже наборов витаминов или готовой еды, а также подписках на боты с искусственным интеллектом. Цифровым сервисам будет запрещено списывать деньги потребителей со счетов или электронных средств платежа потребителей, которые ранее выразили отказ в использовании указанных счетов или электронных средств платежа .

При этом операторы сервисов будут обязаны предоставить пользователю возможность отказаться от платной подписки — например, в форме кнопки "удалить данные карты" в личном кабинете. Михаил Божор, эксперт

Автоматические списания становятся незаконными в случае, если пользователь удалил или отказался использовать банковскую карту (или электронное средство оплаты). Цифровой сервис не может использовать ранее сохраненные реквизиты для списания без нового подтверждения со стороны пользователя. Также нельзя списать денежные средства при условии, что подписка была отменена, банковская карта является недействительной или заменена, а клиент не подтвердил новые реквизиты. Также сервисы не смогут списать средства у человека в случае, если в приложении отсутствует информирование, уведомление человека о продлении.

Фото: pxhere.com